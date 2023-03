Serbia-Kosovo: presidente Vucic, obiettivo finale è che serbi e albanesi vivano insieme molto meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo finale è che serbi e albanesi vivano insieme in Kosovo molto meglio di oggi. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente "N1". Vucic ha ripetuto che tutto ciò che è stato firmato nel dialogo tra Belgrado e Pristina "deve essere attuato" e ha sottolineato che, per quanto riguarda l'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo, sono stati firmati quattro accordi sotto gli auspici dell'Unione europea. "Abbiamo già firmato tutto, hanno firmato anche i rappresentanti dell'Ue e questo deve essere attuato. L'obiettivo finale però è che serbi e albanesi vivano insieme, vivano molto meglio e si rispettino a vicenda, senza inimicizia", ha detto Vucic. Alla domanda se la Serbia è pronta a fare alcune concessioni a Pristina come per esempio nell'adesione al Consiglio d'Europa, o almeno di accettare tale procedura, Vucic ha detto che "quella procedura è già stata avviata senza il bisogno del consenso di Belgrado", ma che "questo non significa che la porta è aperta all'adesione del Kosovo in altre organizzazioni". (segue) (Seb)