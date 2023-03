Nord Macedonia: Kovacevski con Borrell e Varhelyi, pratichiamo i valori europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier macedone ha quindi affermato di essere onorato di ospitare la riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione a Skopje, la quale si tiene per la prima volta in un Paese che aspira ad aderire all'Ue. "I capitoli 23 sul sistema giudiziario e i diritti fondamentali e il 24 su giustizia, libertà e sicurezza sono fondamentali per noi", ha detto Kovacevski, il quale ha sottolineato che anche la presidenza dell'Osce del 2023 affidata alla Macedonia del Nord "è molto apprezzata". "Lo conferma il fatto che domani nel nostro Paese si svolgeranno i negoziati tra Serbia e Kosovo", ha aggiunto il premier. Il leader macedone ha infine aggiunto che il Consiglio di stabilizzazione e associazione "ha accolto con favore l'accordo concluso con Frontex", che ha ricordato essere il primo firmato anche in lingua macedone tra la Macedonia del Nord e l'Ue. (Seb)