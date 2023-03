Serbia: partiti opposizione, governo impedisce a cittadini di arrivare a raduno protesta per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei quattro partiti di opposizione della destra serba, tra cui Dveri e Zavetnici, hanno annunciato che il governo sta "vergognosamente" impedendo ai cittadini di andare al raduno di protesta da loro organizzato a difesa del Kosovo, previsto per oggi pomeriggio nella capitale Belgrado. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Il regime di Aleksandar Vucic sta impedendo ai sostenitori dell'opposizione di spostarsi verso la capitale da più di trenta città", hanno affermato, riferendo che autobus provenienti dalle città di Zrenjanin, Kragujevac, Novi Sad, Sabac, Kraljevo, Zajecar, Krusevac, Leban, Leskovac, Vranje, Uzice sono stati fermati prima della partenza a causa di "controlli tecnici straordinari". Con questo il governo "dimostra quanto abbia paura della giustificata rabbia della gente", hanno sottolineato i leader della protesta. Il raduno è stato organizzato dai partiti della destra serba alla vigilia della partenza del presidente serbo Aleksandar Vucic per l'incontro nell'ambito del dialogo sul Kosovo, previsto domani a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Seb)