Kosovo-Serbia: Borrell, occhi dell'Ue puntati su Ocrida, ci sono opportunità che non vanno sprecate

- Ci sono opportunità che non vanno sprecate, perchè "oggi gli occhi dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali sono puntati su Ocrida. Speriamo di avere successo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante un punto stampa a Skopje con il presidente macedone Stevo Pendarovski, in vista della riunione ad alto livello del dialogo tra Belgrado e Pristina di domani. In questo contesto abbiamo discusso del prossimo incontro ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina, che ho l'onore di coordinare. Si terrà domani a Ocrida. "Tre settimane fa, a Bruxelles, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, hanno trovato un accordo sulla proposta dell'Unione europea. Una proposta presentata con il forte sostegno di Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. Hanno concordato che questa proposta sarà la strada per la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi e che saremmo incontrati di nuovo per finalizzare l'allegato di attuazione", ha detto Borrell. (segue) (Beb)