Serbia: "Blic", estremisti di destra pronti a proteste violente in caso di accordo sul Kosovo

- Gli attivisti di diverse organizzazioni di estrema destra e filorusse in Serbia stanno pianificando manifestazioni violente nei giorni successivi all'incontro del presidente serbo Aleksandar Vucic e del primo ministro del Kosovo Albin Kurti con l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borell e l'inviato europeo per i Balcani Miroslav Lajcak a Ocrida. E' quanto riferisce il quotidiano serbo "Blic", secondo cui i gruppi estremisti starebbero attendendo l'esito dell'incontro di Ocrida - attualmente in corso - e nel caso venga "firmato qualcosa", ovvero una sorta di accordo vincolante tra Belgrado e Pristina, lo valuterebbero come un tradimento e darebbero il via a violente proteste di piazza. (Seb)