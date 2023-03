Cgil: Landini, ho fatto bene ad invitare Meloni a Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che il sindacato deve parlare con i governi che ci sono" che "vengono votati dai cittadini". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3, con riferimento all'invito, accettato, fatto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Congresso della Cgil conclusosi ieri. "Non li scelgo io" i governi, "faccio i conti con quelli che ci sono", ha aggiunto per poi concludere: "Ho fatto bene ad invitarla, la Cgil ha sempre invitato i presidenti del Consiglio, molte volte hanno deciso di non venire". (Rin)