- "E' dieci anni che le mie cose e azioni vengono lette come se volessi andare in politica, cosa che non voglio fare", ha il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Il sindacato confederale ha sempre svolto una funzione politica, ma non perché si sostituisce alla politica", ha aggiunto per poi puntualizzare: "Il sindacato è stato tra i padri costituenti in questo Paese". (Rin)