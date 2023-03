© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Elly ci conosciamo da parecchio tempo" e c'è un "rapporto di stima reciproca di vecchia data". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "La sua elezione è una novità per il Pd e non solo per il Pd", ma "non sta a me dare consigli", ha aggiunto. (Rin)