Usa: procuratore distrettuale di Manhattan risponde a Trump, "non tolleriamo intimidazioni"

- Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha inviato una mail al suo staff in cui dichiara che il suo ufficio “non tollererà tentativi di intimidazione o minacce allo stato di diritto di New York”. Bragg, recita la mail visionata dal magazine “Politico”, afferma che il suo ufficio si sta coordinando con il dipartimento di polizia di New York City e il tribunale per "assicurare che qualsiasi minaccia specifica o credibile sia oggetto di indagini approfondite”. Il riferimento è alle parole pronunciate ieri dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha detto di aspettarsi di essere arrestato la prossima settimana in relazione alle indagini condotte dal procuratore su presunti crimini finanziari. In un post sulla piattaforma "Truth", Trump, riferendosi a se stesso, ha affermato che "il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana”. L’ex capo dello stato ha quindi incitato i suoi sostenitori a protestare. ”Protesta, riprenditi la nostra nazione", ha scritto. (Was)