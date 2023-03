Credito: "Bloomberg", Svizzera valuta nazionalizzazione totale e parziale di Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità svizzere stanno prendendo in considerazione una nazionalizzazione totale o parziale di Credit Suisse come l'unica altra opzione praticabile, qualora dovesse fallire l'acquisizione da parte di Ubs. Lo ha riferito "Bloomberg". Il governo della Svizzera sta prendendo in considerazione l'acquisizione completa della banca o il possesso di una partecipazione azionaria significativa se Ubs non sarà in grado di completare l'acquisizione di Credit Suisse, riferisce la testata statunitense. (Was)