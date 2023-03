Buco: Cattaneo (FI), dolore per sua scomparsa, amica vera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciao Laura, voglio ricordarti con il tuo sorriso, la tua energia, la tua positività. Grazie alla politica ci siamo conosciuti ed è nato un rapporto speciale, un'amicizia vera. Tante campagne elettorali, l'impegno e la passione per il territorio, le gioie per le vittorie conquistate, su tutte quella di Andrea diventato sindaco di Perugia. Non ci sono parole per esprimere il dolore. A nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia mando un abbraccio a tutta la famiglia. Da oggi c'è una stella in più che continuerà a sostenerci e seguirci da lassù". Lo scrive su Facebook il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. (Rin)