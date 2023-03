© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a tutti i papà. A quelli biologici e a quelli che hanno scelto di esserlo in modo diverso. A quelli che sanno essere guida per i propri figli e a chi ancora non ci riesce ma sta imparando a crescere insieme ai suoi figli". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone (M5s). (Rin)