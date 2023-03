Medio Oriente: sparatoria a Huwara, forze Israele colpiscono e arrestano assalitore palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito e arrestato il presunto assalitore palestinese che oggi ha aperto il fuoco contro un'auto israeliana all’incrocio di Einabus, vicino al villaggio palestinese di Huwara, in Cisgiordania, causando il ferimento di due israeliani. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato diffuso dal quotidiano “Jerusalem Post”, spiegando che l’assalitore sarebbe “gravemente ferito”. I due feriti sono un uomo che è stato colpito da un proiettile nella parte superiore del corpo e una donna lievemente ferita, entrambi di circa 30 anni. L’attacco arriva due settimane dopo l’uccisione di due israeliani durante una sparatoria a Huwara. L'episodio è avvenuto in un momento di tensione in Cisgiordania. Gli attacchi terroristici palestinesi in Israele e in Cisgiordania negli ultimi mesi hanno provocato la morte di 14 israeliani e il ferimento di molti altri. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio dell'anno, la maggior parte durante attacchi o durante scontri con le forze di sicurezza. Alcuni dei palestinesi uccisi erano civili.(Res)