Fisco: Salvini, obiettivo Flat tax a fine legislatura

23 luglio 2021

- "La riduzione a tre aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche è l'inizio di un percorso verso la rivoluzione fiscale, un impegno che la Lega porta avanti da anni". Lo afferma il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini sui social. "L'obiettivo comune è portare al termine della legislatura la Flat tax per tutti, autonomi e dipendenti. Per un sistema finalmente chiaro, snello e semplice", aggiunge. (Rin)