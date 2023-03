Ue: ministro Tajani atteso domani a Bruxelles per Consiglio Affari esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente Tajani illustrerà inoltre agli altri ministri degli Esteri la candidatura di Roma a Expo 2030, unica candidatura europea. Nel pomeriggio, i ministri degli Esteri si riuniranno in sessione congiunta con i 27 ministri della Difesa dell'Ue per esaminare lo stato di attuazione della Bussola Strategica - l’ambizioso piano d'azione di cui l’Unione si è dotata un anno fa per rafforzare la sua politica di sicurezza e di difesa - e del sostegno militare all'Ucraina. Infine, sono previsti alcuni incontri bilaterali del vicepremier Tajani con gli omologhi europei. (Com)