Energia: Manturov, costruzione centrale di El Dabaa in anticipo rispetto ai tempi

- La costruzione della centrale nucleare di El Dabaa in Egitto, un progetto della russa Rosatom, procede in anticipo rispetto ai tempi previsti nonostante la situazione geopolitica mondiale. Lo ha detto Denis Manturov, vicepremier e ministro dell'Industria e del Commercio russo. "Siamo ancora in anticipo sui tempi", ha detto Manturov. La costruzione della centrale nucleare è iniziata nel luglio dello scorso anno e sarà la prima centrale nucleare in Egitto oltre che il primo grande progetto di Rosatom in Africa. La centrale nucleare di El Dabaa sarà situata nella regione di Matruh, sulla costa mediterranea, a 350 chilometri dalla capitale egiziana, Il Cairo. La centrale includerà quattro unità di potenza con reattori russi Vver-1200 appartenenti alla generazione 3+ e che soddisfano i più elevati requisiti internazionali di efficienza e sicurezza. La capacità elettrica totale installata della centrale nucleare sarà di quasi 4,8 GW. (Rum)