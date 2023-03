Iraq-Iran: firmato accordo per rafforzare la sicurezza lungo i confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, durante una conferenza stampa, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha dichiarato che il viaggio di Shamkhani in Iraq “era programmato da quattro mesi” per discutere “della presenza di gruppi armati nel nord dell’Iraq”. “La repubblica islamica dell'Iran non accetterà in alcun modo minacce dai territori iracheni”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. Lo scorso anno, i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno ripreso a colpire la regione autonoma del Kurdistan iracheno e anche alcune città a maggioranza curda dell’Iraq federale con l’obiettivo di mirare soprattutto ai gruppi curdo-iraniani ospitati nella regione, come il Partito democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), il Partito della libertà del Kurdistan (Kff) e il Partito Komala accusati da Teheran di fomentare e sostenere le rivolte in corso in Iran innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a seguito del suo arresto a Teheran da parte della polizia religiosa per non aver indossato in modo corretto l’hijab, il velo islamico obbligatorio per le donne iraniane. (Res)