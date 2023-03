Milano: De Corato, anarchici hanno fatto ciò che hanno voluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scorsa notte, in via Oropa 4 a Milano, gli anarchici hanno fatto ciò che hanno voluto nello stabile occupato, da loro, abusivamente. Dopo il lungo corteo del pomeriggio, hanno bevuto, fumato, fatto feste fino a questa mattina, totalmente indisturbati e creando non pochi disagi a tutto il vicinato della zona Palmanova! L'edificio di cui gli antagonisti si sono impossessati illegalmente, va subito sgomberato, murato e messo in sicurezza! Questo si aggiunge agli altri 10, di cui 2 sono stabili comunali: la Cascina Autogestita Torchiera, in piazzale Cimitero Maggiore, ed il Cox 18 in via Conchetta 18". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte milanesi di Centrodestra, Riccardo De Corato, sull'occupazione abusiva dello stabile di via Oropa 4 a Milano da parte degli anarchici. "Il mese scorso, a Cinisello Balsamo, dove ricordo c'è un sindaco di Centrodestra ed un assessore alla Sicurezza che è un ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, si è deciso di sgomberare, con la collaborazione di Prefettura e Questura, un'area da troppi mesi occupata e pericolante, avvalendosi anche dell'aiuto degli Agenti di Polizia Locale. Perché, nell'hinterland, lo si è potuto fare mentre a Milano, dove ci sono Sala e Granelli, si lasciano ancora i 10 stabili occupati nelle mani dei no-global, antagonisti e anarchici? Del resto, come ormai è ben noto, questi ultimi sono protetti e tutelati da tutto il centrosinistra milanese", conclude De Corato. (Com)