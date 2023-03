Croazia: Fiume, distrutta mina sottomarina risalente alla Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mina sottomarina da 150 chili della Seconda guerra mondiale, trovata a giugno in un porto della Croazia, è stata distrutta domenica in un'operazione che ha richiesto l'evacuazione di centinaia di abitanti. Quanto riferito dalla protezione civile croata. Questa mina, posata dalle forze tedesche più di 80 anni fa, è stata scoperta per caso a 50 metri di profondità nel porto di Fiume (Rijeka), durante dei lavori di costruzione. La mina era parzialmente ricoperta dalle sabbie del fondale. L'operazione di distruzione di domenica ha comportato il blocco del traffico dell'area circostante e l'evacuazione precauzionale di 500 residenti. (Seb)