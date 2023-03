Visita di Xi in Russia guiderà le relazioni bilaterali, rafforzerà la stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imminente visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia, il suo primo viaggio all'estero dopo essere stato rieletto presidente cinese, sarà un viaggio di amicizia, cooperazione e pace.La visita, programmata per il 20-22 marzo, è destinata a tracciare il progetto per lo sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Russia di coordinamento per una nuova era. Inoltre, farà avanzare la cooperazione pratica tra i due Paesi, e inietterà un forte impulso all'impegno per mantenere la pace e la prosperità al fine di costruire insieme una comunità dal futuro condiviso per l'umanità.Ora Xi sta per mettere piede sul suolo russo per la nona volta come presidente cinese. Nel corso dell'ultimo decennio, i due capi di Stato si sono incontrati tra loro in circa 40 occasioni. I loro scambi frequenti e di alta qualità hanno sempre guidato lo sviluppo delle relazioni Cina-Russia.Mentre il mondo affronta profondi cambiamenti mai visti in un secolo e la pandemia senza precedenti, Xi e il suo omologo russo, Vladimir Putin, hanno mantenuto un contatto stretto attraverso vari mezzi. Sotto la leadership congiunta dei due capi di Stato, il partenariato bilaterale è diventato più maturo e resiliente.Al contempo, le relazioni Cina-Russia sono basate sul non allineamento, il non confronto e non sono mirate ad alcuna terza parte. Le relazioni non costituiscono una minaccia per nessun altro Paese nel mondo, né sono soggette a interferenze o provocazioni da alcuna terza parte.Il mondo è giunto ora ad un altro crocevia storico. Tornare ad una mentalità da Guerra Fredda, provocare divisione e antagonismo, e accendere la conflittualità tra blocchi, o agire per il bene comune dell'umanità per promuovere l'uguaglianza, il rispetto reciproco e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa: la contrapposizione tra queste due tendenze sta mettendo alla prova la saggezza degli uomini di Stato nei grandi Paesi, così come la ragione dell'intera umanità. I fatti hanno dimostrato ripetutamente che il contenimento e la soppressione sono impopolari, e le sanzioni e le interferenze sono destinate a fallire.La Cina e la Russia, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza ONU e parti importanti del Gruppo dei 20, dell'APEC e di altri gruppi globali e regionali chiave, hanno lavorato a stretto contatto su questioni relative alla situazione nella Penisola coreana, in Afghanistan e alla questione del nucleare iraniano. Hanno svolto un ruolo di primo piano nel promuovere il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, e nel salvaguardare l'equilibrio e la stabilità strategici globali.La Cina continuerà a lavorare insieme alla Russia per seguire la tendenza dei tempi, guidare l'unità e la cooperazione globali e contenere la divisione e la contrapposizione, al fine di dare nuovi e maggiori contributi alla pace e allo sviluppo dell'umanità. (Xin)