Auto: Stellantis, il marchio Fiat sbarca in Algeria, sei modelli in vendita dal 21 marzo (2)

- Questa fase di investimento concretizza l’accordo sulle specifiche automobilistiche sottoscritto a novembre 2022 con l’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion Agency - Aapi) che ratifica l’accordo quadro firmato il 13 ottobre, che a sua volta ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per Fiat, uno dei marchi simbolo di Stellantis, e del settore automobilistico in Algeria. La prima serie di investimenti da parte di Stellantis e dei suoi fornitori per la produzione dei quattro modelli ammonterà a oltre 200 milioni di euro. Oggi l’Algeria rappresenta uno dei fattori chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa (Mea). Il lancio del marchio Fiat aprirà la strada per realizzare l’ambizione di Stellantis Mea di raggiungere un milione di veicoli venduti nella regione entro il 2030 con un’autonomia produttiva regionale del 70 per cento e di avvicinarsi, in tal modo, alle esigenze dei clienti. (segue) (Com)