Festa papà: Berlusconi, auguri anche a quelli che non ci sono più

21 luglio 2021

- "Auguri a tutti i papà. A quelli che lavorano e si impegnano per dare un futuro migliore ai propri figli e anche a quelli, come il mio, che non ci sono più e mi ha insegnato ad avere sempre il sole in tasca e a saperlo donare agli altri". Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, postando una foto con suo padre. (Rin)