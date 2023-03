Kazakhstan: elezioni legislative, affluenza al 14,21 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle elezioni legislative in corso oggi in Kazakhstan si attesta al 14,21 per cento alle ore 10 (ora locale). Lo riferisce la Commissione elettorale centrale (Cec), secondo quanto riferisce “The Astana Times”. Il voto porterà al rinnovamento del Majilis, la camera bassa del parlamento kazakho, e dei maslikhat, gli organismi di rappresentanza territoriale. In palio vi sono 98 seggi nel futuro Majilis, 69 dei quali spettano a candidati delle liste di partito e 29 dei quali sono destinati ai vincitori nei collegi uninominali. Nel primo caso si sono registrati 281 candidati: 80 donne e 201 uomini, con dodici gruppi etnici rappresentati e un’età media di 45,73 anni. Nel secondo caso a concorrere sono in 435, con 359 personalità indipendenti (l’82,53 per cento) e 76 rappresentanti dei partiti (il 17,45 per cento). Ad Astana, nei due collegi uninominali, si sono presentati rispettivamente 38 e 40 candidati. Ad Almaty la corsa è per tre collegi e vede sfidarsi in uno 30 candidati, negli altri 28 e 27. (segue) (Res)