Roma: per la Maratona Ama in campo con 150 operatori per la pulizia della città

- Dalle prime ore di questa mattina l'azienda capitolina per la raccolta dei rifiuti, Ama, ha avviato un piano operativo speciale per la Maratona di Roma. Una task force dedicata di 150 operatori e 50 mezzi (furgoncini, spazzatrici, lavastrade, cassoni scarrabili, autobotti, compattatori, officina mobile) ha presidiato le aree coinvolte durante le diverse fasi della manifestazione. A conclusione della stracittadina il decoro è stato ripristinato in tempi rapidi, consentendo la riapertura del traffico veicolare sulle arterie stradali interessate. Lo comunica in una nota Ama. (segue) (Com)