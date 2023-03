Roma: per la Maratona Ama in campo con 150 operatori per la pulizia della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In stretta e costante sinergia con Roma Capitale e con la polizia locale, abbiamo assicurato il nostro contributo alla buona riuscita di questo importante appuntamento sportivo che rappresenta un tradizionale momento di aggregazione per i romani e un evento noto agli sportivi di tutto il mondo – sottolinea il presidente di Ama, Daniele Pace –. Colgo l’occasione per ringraziare il personale dell’azienda che ha lavorato con efficienza e professionalità nel garantire il decoro del percorso e delle aree della città coinvolte”. (Com)