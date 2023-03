Diritti: Roccella, nessuna negazione, cuore problema è utero in affitto, si può adottare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le manifestazioni sono sempre una buona occasione di democrazia, fanno bene". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, a "Mezz'ora in più" su Rai3, con riferimento alla manifestazione di ieri a Milano a favore dei diritti delle famiglie arcobaleno. "L'unica questione è che mi è sembrato ci fosse uno spostamento del tema", infatti "il cuore del problema è l'utero in affitto", ha spiegato. "Non esiste la negazione dei diritti dei bambini" il padre biologico delle coppie che hanno utilizzato all'estero l'utero in affitto "in Italia è riconosciuto, non è vero che non si può avere il codice fiscale", ha aggiunto il ministro. "Ma queste coppie non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono il riconoscimento di entrambi" laddove la Corte di Cassazione ha indicato come "percorso l'adozione".(Rin)