Diritti: Roccella, adozione con casi particolari è semplice e tutela figlio

- "La trascrizione è un metodo semplice? Anche l'adozione è un metodo semplice con casi particolari" per i quali "non è richiesta l'idoneità" e "assicura maggiore garanzia al figlio, perché il magistrato deve verificare caso per caso se c'è un legame tra il padre adottivo e il bambino". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, a "Mezz'ora in più" su Rai3, con riferimento alla manifestazione di ieri a Milano a favore dei diritti delle famiglie arcobaleno. (Rin)