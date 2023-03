© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero in affitto perché è un passaggio di denaro con un contratto". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Si apre un mercato della natalità, ci sono fiere internazionali. Hanno provato a farne una anche a Milano, ma c'è stato qualche timore e non è stata fatta", ha aggiunto. (Rin)