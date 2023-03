Diritti: Roccella, bloccare utero in affitto, in Italia favorevoli anche Fassina e Zanella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il no al certificato europeo di filiazione in Commissione a palazzo Madama "non l'ha bloccata" la maternità surrogata, "ma sarei felice se fosse bloccata". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "C'è un movimento internazionale di femministe" contro l'utero in affitto, anche in Italia a sinistra c'è contrarietà, con "Fassina e c'è anche Zanella", ha aggiunto. (Rin)