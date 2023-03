Iran-Arabia Saudita: ministro Esteri Teheran, incontro con omologo “nel prossimo futuro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha dichiarato che un incontro con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan, è previsto “nel prossimo futuro”. È quanto emerso durante una conferenza stampa, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Il capo della diplomazia di Teheran ha spiegato di aver proposto tre possibili sedi per incontrare l’omologo saudita e ha ribadito la disponibilità del Paese a riaprire le ambasciate. "Abbiamo concordato con l'Arabia Saudita visite di delegazioni tecniche per entrambe le ambasciate in preparazione della loro apertura", ha aggiunto Amirabdollahian. In merito alla situazione in Yemen, il ministro ha dichiarato “di essere al lavoro con Riad per stabilizzare la regione”. "Non accetteremo alcuna minaccia alla nostra sicurezza dai Paesi vicini", ha concluso il ministro. (segue) (Res)