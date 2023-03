Iran-Arabia Saudita: ministro Esteri Teheran, incontro con omologo “nel prossimo futuro” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli esatti dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma la dichiarazione congiunta del 10 marzo precisa che l'intesa prevede “il rispetto della sovranità degli Stati e la non ingerenza negli affari interni”. L'Iran e l'Arabia Saudita avevano tenuto precedenti cicli di colloqui in Iraq e Oman. L'accordo, tuttavia, è stato raggiunto in Cina, alla presenza del direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, che ha condotto le negoziazioni tra le due delegazioni guidate dal segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ammiraglio Ali Shamkhani, e dal consigliere per la sicurezza nazionale saudita, Musaad bin Mohammed al Aiban. (Res)