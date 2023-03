Diritti: Malpezzi (Pd), da Rampelli linguaggio inaccettabile nei confronti dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle parole di Rampelli solo cattiveria. Nessun rispetto per gli altri, per chi la pensa diversamente da lui, per chi vive una realtà che c’è, per quanto a Rampelli possa non piacere. Un linguaggio inaccettabile nei confronti dei bambini. Questa è la destra che governa il Paese". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Partito democratico. Ieri Fabio Rampelli (Fd'I), vicepresidente della Camera a La7 aveva detto: "Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l'iscrizione all'anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l'hanno fatta fuori dai confini nazionali". (Rin)