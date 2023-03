© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai lavoratori dipendenti che in Italia sono 22 milioni "voglio rappresentare gli autonomi e le partite Iva" i loro "bisogni oggi non sono rappresentati". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)