Iran-Arabia Saudita: presidenza Teheran, re Salman ha invitato presidente Raisi a Riad

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha accolto con favore l’invito ricevuto dal re dell’Arabia Saudita, Salmam bin Abdulaziz, a visitare Riad “per suggellare il riavvicinamento tra i due Paesi”. Lo ha dichiarato il vice capo di gabinetto per gli affari politici del presidente iraniano, Mohammad Jamshidi, su Twitter. "In una lettera al presidente Raisi, il re saudita Salman ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra i due paesi fratelli, lo ha invitato a Riad e ha ribadito la necessità di una forte cooperazione economica e regionale. Raisi ha accolto con favore questo invito", ha detto Jamshidi. Al momento i media statali sauditi non hanno commentato la notizia.(Res)