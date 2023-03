Russia-Usa: Cremlino, droni nel Mar Nero segno coinvolgimento diretto Washington in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli dei droni statunitensi sul Mar Nero sono un segno del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto con la Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È abbastanza ovvio cosa stanno facendo questi droni, e la loro missione non è affatto una missione pacifica per garantire la sicurezza della navigazione in acque internazionali", ha detto Peskov in un'intervista televisiva. "Intendo dire che c’è un coinvolgimento diretto degli operatori di questi droni nel conflitto, e contro di noi", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. La scorsa settimana, un drone statunitense si è schiantato nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da due aerei da combattimento russi. (Rum)