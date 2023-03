Iraq: ministro Petrolio, rispettiamo impegni Opec+ ma siamo pronti ad aumentare produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq mantiene la sua produzione di petrolio a una quota di 220 mila barili al giorno in linea con gli accordi assunti in sede Opec+. Lo ha detto il ministro del Petrolio iracheno Hayan Abdel-Ghani nel corso di una conferenza a Baghdad in cui ha chiarito che, qualora il formato Opec+ desse il via libera, il Paese mediorientale sarebbe pronto ad aumentare la produzione. "Abbiamo obbligato alcune compagnie petrolifere che operano nel sud a tagliare la produzione per allinearsi ai tassi concordati dall'Opec+", ha aggiunto Abdel-Ghani.(Res)