Cultura: al teatro Parioli di Roma la Drammaturgia tedesca

18 ottobre 2021

- Dopo il successo delle precedenti edizioni il format di letture sceniche, ideato dall'Associazione culturale Zip Zone in collaborazione con l'Istituto italiano di Studi Germanici, approda sul prestigioso palcoscenico del Teatro Parioli di Roma, per 4 serate uniche e ad Ingresso libero, all'insegna della drammaturgia tedesca moderna e contemporanea, che in questa edizione speciale sono legate da un fil rouge tematico: quello del terrore, del terrorismo in diverse sue declinazioni. "La supervisione artistica - si legge in una nota - è a cura di Piero Maccarinelli, mentre la regia è affidata al regista Roberto Di Maio. Si parte il 3 aprile da uno dei drammi di maggior successo degli ultimi anni, Terror (2015) di Ferdinand von Schirach introdotto dal germanista Luca Crescenzi , presidente dell’Istituto Italiano di Studi germanici, con la partecipazione di Manuela Mandracchia, Francesco Bonomo e Riccardo Floris. La scena è un tribunale, dove si processa un maggiore dell’aviazione tedesca che, contravvenendo agli ordini ricevuti, abbatte un aereo con 164 passeggeri dirottato da un terrorista e sul punto abbattersi su uno stadio di calcio strapieno di tifosi". (segue) (Com)