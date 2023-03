Cultura: al teatro Parioli di Roma la Drammaturgia tedesca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un procuratore - si legge ancora - comprende le ragioni dell’assassino a tal punto da imitarlo e andarsene in giro uccidendo chiunque ostacoli il suo desiderio di essere libero. Un dramma sulla nostalgia inappagabile della libertà e sull’impossibilità della rivolta. La rassegna si chiude il 19 aprile con Leviathan (1993) di Dea Loher, letto da Silvia D’amico con Francesco Lamantia, Federica Marchettini e giovani allievi del Csc, ed introdotto da Francesco Fiorentino. Il testo ci riporta più indietro nel tempo e con un linguaggio essenziale, intenso e potente rievoca le ore drammatiche in cui Ulrike Meinhof prende la decisione definitiva di abbandonare tutto – le figlie, i riconoscimenti, il benessere – per darsi alla lotta armata e fondare la Roten Armee Fraktion, uno dei gruppi terroristici più celebri del Novecento. Il teatro contemporaneo di lingua tedesca offre un panorama vitalissimo, attraversato da spinte creative, passioni formali e riflessioni politiche molteplici, che si intrecciano in modi spesso inaspettati e sempre coinvolgenti. Il teatro Parioli - si legge a conclusione - ne offrirà uno spaccato attraverso quattro letture sceniche rivolte a professionisti, appassionati di teatro e a chiunque sia interessato a conoscere alcune delle voci più significative della drammaturgia contemporanea". (Com)