Germania: scontri di fronte a un centro commerciale a Berlino, morto un 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso a coltellate nel quartiere Lichtenberg di Berlino. Lo ha annunciato domenica mattina la polizia della capitale tedesca. Secondo le informazioni a disposizione il ragazzo è deceduto in seguito a degli scontri fra due gruppi di adolescenti nel piazzale di un centro commerciale in Hauptstrasse. Il ragazzo è stato ferito durante gli scontri e, nonostante l’intervento dei soccorsi, è morto in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale più vicino. Un altro 21enne coinvolto negli scontri – le cui cause sono ancora da chiarire – è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. (Geb)