Germania: accoltellato un 31enne a Muenster, aggressore in fuga

- Un 31enne è stato accoltellato ieri sera a Muenster, in Germania, a seguito di un diverbio con un altro uomo, al momento non identificato, durante il Volksfest Send, una tradizionale festa popolare della città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo la polizia, l'aggressore ha litigato con il 31enne in fiera su una giostra e successivamente lo ha pugnalato con un coltello. Nonostante il rapido arrivo sul posto dei soccorsi, il giovane è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Secondo quanto riferito, i due uomini si sarebbero incontrati per caso prima della lite e l’aggressore sarebbe stato accompagnato da un'altra persona di sesso maschile. Al momento risultano entrambi in fuga. Il Volksfest Send resterà chiuso oggi, su disposizione del sindaco, Markus Lewe, che ha espresso costernazione per “l’aggressione letale con un coltello avvenuta” ieri in tarda serata. Lewe ha inviato un messaggio di cordoglio ai familiari della vittima. (Geb)