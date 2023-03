© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la recita dell'Angelus Papa Francesco ha ricordato la ricorrenza della festa del papà: "Oggi facciamo gli auguri a tutti i papà - ha detto - che in San Giuseppe trovino il modello, il sostegno e il conforto per vivere bene la loro paternità", quindi ha recitato con i fedeli il Padre Nostro per tutti i papà.(Civ)