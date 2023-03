© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra". E' l'appello di Papa Francesco formulato dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, come accade ormai puntualmente ogni domenica, dall'inizio del conflitto in Ucraina.(Civ)