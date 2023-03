Vaticano: Papa, è più semplice trovare un colpevole che porsi domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha commentato come di consueto il Vangelo che oggi è incentrato sull'episodio del cieco a cui Gesù ridona la vita. "Ma questo prodigio è accolto in malo modo da varie persone e gruppi - ha spiegato il Pontefice - Anzitutto ci sono i discepoli di Gesù, che di fronte al cieco nato si chiedono se la colpa sia dei genitori o sua. Cercano un colpevole; è comodo cercare un colpevole, anziché porsi domande più impegnative", l'osservazione di Bergoglio. Ma ci sono anche coloro che sono scettici e chi come i farisei sottolinea che la guarigione è avventa di sabato, quindi contro la legge, temendo le autorità religiose. "In tutte queste reazioni, emergono cuori chiusi di fronte al segno di Gesù - ha sottolineato il Papa - per motivi diversi: perché cercano un colpevole, perché non sanno stupirsi, perché non vogliono cambiare, perché sono bloccati dalla paura". L'unico felice è il cieco guarito, dunque il Pontefice ha chiesto ai fedeli di porsi delle domande: "Come il cieco, sappiamo vedere il bene ed esser grati per i doni che riceviamo? Testimoniamo Gesù oppure spargiamo critiche e sospetti? Siamo liberi di fronte ai pregiudizi o ci associamo a quelli che diffondono negatività e pettegolezzi? Siamo felici di dire che Gesù ci ama e ci salva oppure, come i genitori del cieco nato, ci lasciamo ingabbiare dal timore di quello che penserà la gente? E ancora, come accogliamo le difficoltà e le sofferenze degli altri? Come maledizioni o come occasioni per farci vicini a loro con amore?". Bergoglio quindi esortato tutti a vedere le occasioni della vita, anche quelle più difficili da accettare per operare il bene come ha fatto Gesù. (Civ)