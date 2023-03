Israele: premier Netanyahu esorta capo Stato maggiore a contenere protesta riservisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha invitato il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Herzi Halevi, a contenere l’ondata di proteste portate avanti da centinaia di militari della riserva delle Idf contro la riforma della giustizia voluta dal governo. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Hareetz”, secondo il quale a partire da oggi oltre 700 ufficiali, in particolare della Divisione operazioni speciali dell'intelligence militare e delle unità di guerra informatica, hanno interrotto il loro servizio come volontari. “Mi aspetto che il capo di Stato maggiore militare e i capi dei rami dei servizi di sicurezza combattano con forza il rifiuto di prestare servizio", ha detto il premier israeliano, sottolineando la necessità di "ripristinare l'equilibrio tra discrezione e responsabilità affinché siano preservati i diritti fondamentali dei cittadini israeliani, senza eccezioni”. “Uno Stato che desidera esistere non può tollerare tali fenomeni e non lo tollereremo neanche noi”, ha spiegato il premier durante una riunione del governo. (segue) (Res)