Israele: premier Netanyahu esorta capo Stato maggiore a contenere protesta riservisti (2)

- Il governo di destra guidato da Benjamin Netanyahu è accusato di voler portare avanti una riforma della giustizia che limita drasticamente i poteri della magistratura e darebbero al governo il controllo sulla nomina dei giudici. L’esecutivo Netanyahu sostiene che tali cambiamenti siano necessari per frenare una magistratura attivista, mentre l’opposizione e gli organizzatori delle proteste vedono la riforma come una minaccia fondamentale per i controlli e gli equilibri democratici di Israele che metteranno in pericolo la protezione delle minoranze, favoriranno la corruzione e danneggeranno l'economia. (Res)