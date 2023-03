Aspi: piano da oltre 32 mila punti luce a Led in 450 gallerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 32 mila apparecchi di illuminazione con tecnologia a Led e un sistema in grado di regolare l'intensità luminosa del singolo apparecchio in funzione delle condizioni atmosferiche esterne alla galleria: queste le principali novità introdotte dal "Piano di efficientamento energetico dei circuiti di illuminazione di rinforzo" avviato da Autostrade per l'Italia e che andrà a coprire 450 gallerie della rete. Quest'innovazione - spiega un comunicato - consentirà di produrre un risparmio energetico di circa 10 GWh/anno e aumenterà il comfort alla guida di 4,5 milioni di viaggiatori che ogni giorno percorrono i 3mila km di rete. Grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro, Aspi prevede di completare il piano di efficientamento con apparecchi di illuminazione di rinforzo a Led entro il 2026. Il Gruppo Autostrade per l'Italia - prosegue la nota - è stato fra i primi player nazionali a introdurre questa tecnologia. Il programma nasce da uno studio del 2020, da cui è emersa l'opportunità di convertire gli apparecchi di illuminazione a tecnologia al sodio, già installati nei circuiti di rinforzo delle gallerie, con innovativi apparecchi a Led. La stima del risparmio energetico potenziale, pari a 10 GWh l'anno, consente di ridurre le emissioni di Co2 di 2600 tonnellate l'anno, l'equivalente del consumo annuale medio di un Comune di oltre 10.000 abitanti. Una soluzione di ultima generazione già impiegata nelle gallerie come la "Santa Lucia", il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. (segue) (Com)