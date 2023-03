Aspi: piano da oltre 32 mila punti luce a Led in 450 gallerie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano - spiega Aspi - prevede anche un'evoluzione nella regolazione del flusso luminoso emesso dal singolo apparecchio. La soluzione tecnologica Smart System, sviluppata e integrata da Movyon, Società controllata da Autostrade per l'Italia, oltre a garantire un monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici, supera l'attuale logica di regolazione su base di orologio astronomico del flusso luminoso, grazie all'ausilio di sonde di luminanza esterne. Questi sensori, che rilevano in tempo reale il livello di luminosità del sole all'esterno della galleria, dialogano con il quadro di regolazione del circuito di illuminazione, offrendo sensibili benefici per il confort visivo dei viaggiatori. Infatti, grazie a questa tecnologia, l'intensità del flusso luminoso degli apparecchi installati all'ingresso della galleria si modula in base alle reali condizioni atmosferiche, variando il flusso rispetto al livello di luminosità della luce solare. Questo sistema riduce lo stress visivo degli utenti, incrementando la sicurezza complessiva dell'infrastruttura. Le gallerie già interessate dal piano sono 39 e sono dislocate, rispettivamente, presso le Direzioni di Tronco di Genova (19), Firenze (6), Cassino (12) e Pescara (2) L'abbattimento del consumo energetico e la conseguente riduzione delle emissioni di Co2 fanno parte degli obiettivi del Gruppo che punta ad azzerare progressivamente l'impronta carbonica diretta e indiretta, come stabilito dagli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Sustainable Development Goals, Sdgs - sottoscritti dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu. Il Piano di efficientamento energetico rientra all'interno del Programma Mercury, che ha l'obiettivo di valorizzare le infrastrutture esistenti, ponendole a un livello tecnologico e funzionale all'avanguardia, così da offrire un viaggio sicuro e confortevole ai propri utenti. (Com)