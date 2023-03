Terremoto: commissario Castelli, collaborazione per patrimonio chiese Spoleto-Norcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo. L'incontro, avvenuto a Spoleto, è stato l'occasione per affrontare alcune tematiche strettamente connesse alla ricostruzione degli edifici di culto lesionati dalla sequenza sismica del 2016. In particolare, il confronto ha riguardato i lavori intrapresi nell’Abbazia di Sant’Eutizio nonché alcune esigenze connesse alla possibilità di una piena valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle chiese. "Con monsignor Boccardo - dice il commissario Guido Castelli - ci siamo confrontati in un clima collaborativo e fattivo, toccando molti aspetti relativi alla ricostruzione e alla riparazione economica. Tra questi, condividiamo l'esigenza di sviluppare interventi volti a garantire la piena fruizione delle chiese e l’attivazione di sistemi di sorveglianza da includere nell’ambito della finanziabilità". (segue) (Com)