Terremoto: commissario Castelli, collaborazione per patrimonio chiese Spoleto-Norcia (2)

- "Abbiamo inoltre parlato dell'opportunità di attivare comunità energetiche, finalizzate a coprire il fabbisogno di riscaldamento e illuminazione dei plessi della comunità diocesana. Allo stesso modo, ci siamo intrattenuti su alcuni temi specifici quali la finanziabilità della riparazione degli edifici di culto con meno di 70 anni di vetustà. Su questi e altri argomenti con Monsignor Boccardo non mancherà l'occasione per condividere ulteriori interlocuzioni e approfondimenti", spiega Castelli. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, da parte sua, ha ringraziato il il senatore Castelli "dell’attenzione e dell’interesse dimostrati verso l’attività della diocesi nei cantieri aperti nei luoghi del sisma" e si è detto sicuro che "il clima di dialogo e collaborazione instaurati potrà portare frutti concreti a beneficio delle popolazioni ancora duramente provate". (Com)