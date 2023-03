Auto: Stellantis, il marchio Fiat sbarca in Algeria, sei modelli in vendita dal 21 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase di costruzione dello stabilimento di Tafraoui-Orano sarà completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, lo stabilimento creerà quasi 2 mila nuovi posti di lavoro in loco, raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30 per cento, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all’anno e realizzerà quattro modelli Fiat. Per garantire un elevato livello di assistenza ai clienti algerini, la rete di vendita e post-vendita coprirà 28 Wilaya in Algeria entro la fine del 2023. “Stellantis è fortemente attiva in Algeria e metterà a disposizione il suo vasto know-how globale e regionale in termini di produzione e prestazioni commerciali. Stiamo mettendo questa esperienza al servizio del progetto Fiat in Algeria per garantire una produzione all’avanguardia, servizi commerciali di alto livello e la migliore customer experience sul mercato. Desidero ringraziare le autorità algerine, i nostri partner locali e i team che stanno lavorando con impegno per rendere possibile il progetto Fiat in Algeria!” ha dichiarato Cherfan. (segue) (Com)